شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالًا بعيد الفطر.. سماء المملكة تتألق بعروض الألعاب النارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت الليلة وفي أول أيام عيد الفطر، عروض الألعاب النارية في مختلف مناطق المملكة بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وتزينت السماء بالألوان الزاهية والأشكال البديعة.

وملأت الألعاب سماء المدن بألوان الفرح والبهجة، لتضفي أجواءً احتفالية مميزة تواكب هذه المناسبة السعيدة.

وتُقام عروض الألعاب النارية في الرياض بمنطقة بوليفارد وورلد، وفي جدة بممشى جدة بروميناد، وفي الدمام على الواجهة البحرية.

الألعاب النارية في الدمام

شهدت سماء مدينة الدمام مساء اليوم الأحد، عرضًا الألعاب النارية عند مركز الملك عبدالله الحضاري، ضمن الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وتوافدت أعداد كبيرة من العائلات والمقيمين إلى الموقع للاستمتاع بهذه العروض التي أضاءت الأجواء وأضفت مزيدًا من البهجة على فرحة العيد.



وتزينت السماء بألوان زاهية وأشكال بديعة، وسط أجواء مليئة بالبهجة من الحضور الذين حرصوا على توثيق اللحظات عبر هواتفهم الذكية.

وأعرب عدد من المواطنين والمقيمين عن سعادتهم بهذه الفعالية.

وتأتي عروض الألعاب النارية في مركز الملك عبدالله الحضاري ضمن برامج العيد الترفيهية التي أعدتها الجهات المختصة للاحتفال بعيد الفطر، والذي يتضمن مجموعة من الفعاليات الترفيهية والعروض الفنية التي تستمر طوال أيام العيد.