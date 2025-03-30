شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. مقيم يقتل زوجته ويصيب أخريات بمادة الأسيد الحارقة والان نبدء بالتفاصيل

حوادث قتل الأزواج للزوجات

الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، مباشرة حادثة اعتداء مقيم من الجنسية البنجلاديشية بسلاح أبيض ومادة الأسيد الحارقة على زوجته.وأشارت الشرطة إلى أن الاعتداء وقع في أثناء نزولها من حافلة تابعة لشركة تشغيل وصيانة.وأوضحت أن الحادث أسفر عن وفاة الزوجة لخلاف عائلي بينهما، ووفاة أخرى وإصابة أخريات.وحاول الجاني الانتحار بسكب مادة الأسيد على نفسه، لكن الشرطة تمكنت من ضبطه واستكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة.