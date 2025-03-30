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مكة المكرمة.. مقيم يقتل زوجته ويصيب أخريات بمادة الأسيد الحارقة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • مكة المكرمة.. مقيم يقتل زوجته ويصيب أخريات بمادة الأسيد الحارقة 1/2
  • مكة المكرمة.. مقيم يقتل زوجته ويصيب أخريات بمادة الأسيد الحارقة 2/2

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، مباشرة حادثة اعتداء مقيم من الجنسية البنجلاديشية بسلاح أبيض ومادة الأسيد الحارقة على زوجته.
وأشارت الشرطة إلى أن الاعتداء وقع في أثناء نزولها من حافلة تابعة لشركة تشغيل وصيانة.

حوادث قتل الأزواج للزوجات

وأوضحت أن الحادث أسفر عن وفاة الزوجة لخلاف عائلي بينهما، ووفاة أخرى وإصابة أخريات.
وحاول الجاني الانتحار بسكب مادة الأسيد على نفسه، لكن الشرطة تمكنت من ضبطه واستكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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