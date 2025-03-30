شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. خريطة الأمطار على المناطق أول أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أول أيام عيد الفطر المبارك اليوم الأحد، على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة، تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة وحائل والقصيم، تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.



ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.