شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس العيد.. تفاصيل درجات الحرارة وأماكن هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعات الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك 1446هـ، وذلك من الأحد إلى الأربعاء.
حسب بيان الأرصاد، من المتوقع أن يميل الطقس إلى الحرارة خلال النهار على معظم مناطق المملكة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30 إلى 38 مئوية، بينما يكون معتدل على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق شمال المملكة ما بين ( 29-25).
ويتوقع أن يكون الطقس معتدلا خلال الليل على معظم المناطق، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ( 25-20) ويميل إلى البرودة على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية ما بين ( 17-11).
حسب بيان الأرصاد، من المتوقع أن يميل الطقس إلى الحرارة خلال النهار على معظم مناطق المملكة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30 إلى 38 مئوية، بينما يكون معتدل على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق شمال المملكة ما بين ( 29-25).
ويتوقع أن يكون الطقس معتدلا خلال الليل على معظم المناطق، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ( 25-20) ويميل إلى البرودة على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية ما بين ( 17-11).