شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس العيد.. تفاصيل درجات الحرارة وأماكن هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعات الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك 1446هـ، وذلك من الأحد إلى الأربعاء.

حسب بيان الأرصاد، من المتوقع أن يميل الطقس إلى الحرارة خلال النهار على معظم مناطق المملكة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30 إلى 38 مئوية، بينما يكون معتدل على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق شمال المملكة ما بين ( 29-25).

ويتوقع أن يكون الطقس معتدلا خلال الليل على معظم المناطق، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ( 25-20) ويميل إلى البرودة على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية ما بين ( 17-11). هطول الأمطار ويتوقع هطول أمطار رعدية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة وتساقط للبرد على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض. وكذلك على مرتفعات مناطق عسير والباحة وجازان ومكة المكرمة. نشاط الرياح من المتوقع أن تشهد مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض وشمال المنطقة الشرقية، نشاطا في الرياح المثيرة للغبار خاصة خلال النهار.