شكرا لمتابعة خبر عن الغواص أحمد الجابر يكشف تفاصيل اختناق مروع في أول تجربة له .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الغواص أحمد الجابر عن واحدة من أصعب التجارب التي مر بها خلال أول غطسة له، مشيرًا إلى التحديات التي قد تواجه الغواصين الجدد.

وقال الجابر خلال لقائه في برنامج “الليوان” المُذاع عبر قناة روتانا خليجية : “أول غطسة لي كانت تجربة مختلفة تمامًا، حيث تدخل إلى بيئة جديدة، وإذا واجهتك مشكلة قد لا تدرك حتى أنها مشكلة في البداية”.

وأضاف أنه في ذلك اليوم استخدم واقيًا بلاستيكيًا للرقبة بدلاً من النوع القطني، دون أن يعلم بضرورة اختباره لمدة خمس دقائق للتأكد من ملاءمته، نظرًا لكونه غير قابل للتمدد مثل القطن.

وأردف: “بدأت أشعر بالاختناق، وأبلغت الرئيس بوجود مشكلة، لكنني لم أكن أعرف سببها”، مشيرًا إلى أن الضغط الناتج عن الاستيك على الأوردة الدموية أثر على تدفق الدم إلى الدماغ، مما تسبب في شعور شديد بالاختناق، وبعد مرور أربع ساعات، قرر الرئيس أن عليه العودة واستبداله بزميله.

وعن اللحظات التي تلت خروجه، قال الجابر: “عندما قام زميلي بفك الخوذة عني، أخبرني أن عيني بدت وكأنها تخرج من مكانها بسبب الاختناق”.