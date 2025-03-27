شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع رقابة صحة البيئة 34% خلال 5 سنوات وارتفاع التسمم الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

الزيارات الرقابية

أنشطة رقابية

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير إحصائي صادر عن وزارة الصحة عن انخفاض ملموس في أنشطة صحة البيئة على مدى الأعوام الخمسة الماضية، حيث تراجعت بنسبة 34,0%.وأوضح التقرير أن إجمالي الزيارات التي قامت بها فرق الرقابة الصحية لمصادر مياه الشرب والأماكن العامة والمؤسسات الصحية قد انخفض من 178,847 زيارة في عام 2019م إلى 103,940 زيارة فقط خلال عام 2023م.وبيّنت الأرقام الواردة في التقرير أن زيارات فرق الرقابة المخصصة لمصادر مياه الشرب شهدت الانخفاض الأكبر، بنسبة بلغت 48,7%، إذ تراجع عددها من 61,523 زيارة صحية في عام 2019م ليصل إلى 31,549 زيارة في عام 2023م.كما شمل الانخفاض الزيارات الرقابية للأماكن العامة، التي سجلت تراجعاً بنسبة 37,5%، حيث نفذت الفرق 64,305 زيارات في عام 2023م مقارنة بـ 102,875 زيارة في عام 2019م.ولم تكن المؤسسات الصحية بمنأى عن هذا التراجع، فقد انخفضت زيارات فرق الرقابة عليها من 14,449 زيارة عام 2019م إلى 8,086 زيارة عام 2023م.وفي سياق متصل، أظهر التقرير انخفاضًا في عدد الشهادات الصحية للعاملين التي تمت مراجعتها، حيث تراجع العدد بنسبة 28,4 %، من 114,889 شهادة تمت مراجعتها في عام 2019م إلى 82,208 شهادات في عام 2023م.وعلى الرغم من هذا الانخفاض العام في الأنشطة الرقابية، فقد أشار التقرير إلى جانب إيجابي تمثل في ارتفاع إجمالي عدد عينات المياه التي تم فحصها، حيث زادت بنسبة 10,6%، مرتفعة من 12,247 عينة مفحوصة في عام 2019م إلى 19,060 عينة في عام 2023م.وبالتزامن مع تراجع وتيرة الأنشطة الرقابية، سجل التقرير ارتفاعاً في معدل حدوث فاشيات التسمم الغذائي، فقد ارتفع المعدل من 5,5 فاشية لكل مليون نسمة في عام 2022م إلى 8,8 فاشية لكل مليون نسمة في عام 2023م.كما ارتفع معدل حدوث الحالات المصاحبة لهذه الفاشيات من 3,7 حالة لكل مائة ألف من السكان في عام 2022م إلى 5,6 حالة لكل مائة ألف في عام 2023م.حالات تسمم غذائيووفقًا للتقرير، شهدت المملكة خلال عام 2023م تسجيل 296 فاشية تسمم غذائي، نتج عنها إصابة 1891 حالة.وتوزعت هذه الفاشيات بين 199 فاشية كان مصدرها عامًا «مثل المطاعم أو المناسبات العامة» و97 فاشية كانت منزلية المصدر.وعلى المستوى المناطقي، سجلت صحة المنطقة الشرقية 10 فاشيات بإجمالي 84 حالة، منها 7 فاشيات من مصدر عام و3 منزلية. بينما سجلت صحة الأحساء 7 فاشيات شملت 23 حالة، منها 3 من مصدر عام و4 منزلية. أما صحة حفر الباطن، فقد سجلت فاشية منزلية واحدة خلال العام ذاته، أصيب خلالها 7 حالات.