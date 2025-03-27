شكرا لمتابعة خبر عن لافي الغيداني: حلم غيّر مسيرتي ودفعني لاعتزال المحاورة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الشاعر لافي الغيداني عن تجربة حلمية فريدة أثرت بشكل جذري على مسيرته في فن المحاورة.

وروى الغيداني في لقاء مع بودكاست “سردية”، أنه رأى في منامه محاورة شعرية مع الشاعر الجبرتي، وهو حلم دفعه إلى اتخاذ قرار اعتزال هذا الفن، وهذا القرار لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة لتأملات عميقة وتجارب شخصية مر بها الشاعر.

وعبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أكد الغيداني اعتذاره عن المشاركة في المساجلات الشعرية، مشددًا على التزامه بعدم إعادة نشر أي مقطع يحتوي على موسيقى، سواء كان له أو لغيره.

يُذكر أن لافي الغيداني يُعتبر من أبرز شعراء المحاورة في المملكة حيث ترك بصمة مميزة في هذا المجال، إلا أن تجربته الحلمية مع الجبرتي كانت نقطة تحول دفعته لإعادة النظر في مسيرته الفنية واتخاذ قرار الاعتزال.

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