حالة الطقس المتوقعة اليوم

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الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.