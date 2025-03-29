إليكم موعد طرح أغنية مي سليم المنتظرة.. "اتعلقت بيه"

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت الفنانة الأردنية مي سليم حماس متابعيها لأحدث اعمالها الفنية و هي اغنيتها المنتظرة بعنوان "اتعلقت بيه"، حيث قامت بمشاركة صورة جديدة لها من الكواليس مع الجمهور عبر حسابها الخاص، و كشفت من خلالها عن موعد طرحها للاغنية بالقول: "ترقبوا فيديو كليب أغنية اتعلقت بيه يوم غد الأحد في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ، كلمات: خالد ڤرناس، الحان: ياسر نور، توزيع: عمرو عبد الفتاح، اخراج: زياد خوري".



إشاة إلى أنه تم تصوير كليب أغنية "اتعلقت بيه" في مدينة اسطنبول في تركيا، تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري.

