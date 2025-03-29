تحت عنوان الرقي..نور الغندور تبهر متابعيها بهذا اللوك الرمضاني

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية نور الغندور أنظار الجمهور، في أحدث إطلالة لهابعباءة رمضانية بتصميمي رائع، باللون البيج اللامع المزين بالزخرفات، بتصميم راقي شاقي مذهل، ذات اكمام طويلة.

أما من الناحية الجمالية، فقد تركت نور شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.

وكانت نشرت نور الغندور، مقطع فيديو أظهرت من خلاله المفاجأة التي حُضرت لها في عيد الحب من حبيبها "المجهول"، إذ دخلت غرفة مليئة بالورود الحمر المنثورة في كل مكان، مع قلب كبير كتب عليه بالورود البيضاء: "Love You N"، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات والألماس، إلا أنها لم تكشف عن هوية الشخص الذي حضر لها هذه المفاجأة.

وإرتدت نور فستاناً أسود طويلاً وضيقاً، بكمين طويلين، إستعرضت من خلاله رشاقتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً.

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