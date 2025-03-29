هيفا وهبي تسحر العيون بفستانها الأحمر الخيالي من توقيع شربل زوي

ميرنا وليد - بيروت - تالقت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي في احدث إطلالاتها على متابعيها من خلال مقطع فيديو شاركته معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بفستان خيالي لامع، باللون الأحمر طويل جداً بتصميم فاخر و راقي، ذات اكمام طويلة، مكشوف الصدر، زين بحبات الكريستال اللامعة، من توقيع المصمم اللبناني العالمي شربل زوي.
و من الناحية الجمالية، تركت هيفا شعرها منسدلاً بتسريحة تليق بالإطلالة، مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت أطلت هيفا وهبي، على جمهورها بإطلالة "رمضانية"، وذلك بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت مجموعة من الصور الخاصة، ظهرت فيها وهي ترتدي عباءة رمضانية باللون الزهري، تتميز بكمين مفتوحين، وبزهرة عند أعلى صدرها، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، ونسقت معها حذاء بكعب عالٍ باللون الفضي، وكانت تحمل قالب حلوى.
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