ميرنا وليد - بيروت - نعى الفنان التونسي صابر الرباعي الممثلة المصرية إيناس النجار، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "الله يرحمها ويغفر لها، ويسكنها فسيح جناته. خالص التعازي لعائلة الفنانة ايناس النجار، عظم الله أجركم وألهمكم الصبر والسلوان".

وكانت بدأت أزمة إيناس النجار الصحية، حين بدأت تشعر إيناس بألم شديد في بطنها، وبقيت على هذه الحالة لفترة طويلة، من دون أن تعلم سبب ذلك. بعد فترة خضعت للكشف الطبي، وتم تشخيص إصابتها بالتهابات عديدة بسبب المرارة.

نقلت الراحلة الى المستشفى، ولم يكن وضعها بهذا السوء عند وصولها إليه، وحاول الأطباء مساعدتها للتخلص من آلامها العديدة، ولكن المضاعفات حولت حالتها الى خطرة، اذ تسمم جسمها بسبب انفجار المرارة، ودخلت في غيبوبة قبل أيام، وبعدها لم تعد تستجيب للعلاج أبداً.

كانت هذه تفاصيل خبر صابر الرباعي ينعى إيناس النجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.