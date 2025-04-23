علامات إذا ظهرت عليك في الجيم توقف عن التدريب فورا.. قد تؤدي إلى الوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

شهدت إحدى صالات الألعاب الرياضية في الهند حادثة مؤلمة راح ضحيتها رجل يدعى ياتيش سينغاى يبلغ من العمر 52 عامًا، وذلك أثناء ممارسته لرياضة رفع الأثقال، وسقط الرجل فجأة على الأرض، دون أن يُظهِر أي مقدمات خطيرة أو سوابق مرضية واضحة، مما أثار القلق حول تأثير التمارين الرياضية المكثفة على صحة القلب، وخاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض قلبية صامتة لم يتم تشخيصها بعد.

تجنب التمارين العنيفة

وبحسب موقع «ويب طب» الطبي، فإن ممارسة التمارين العنيفة قد تؤدي إلى إجهاد عضلة القلب بشكل مفرط، مما يرفع احتمالية حدوث نوبة قلبية مفاجئة، خصوصًا مع وجود عوامل خطورة مثل انسداد الشرايين التاجية، أو ضعف عضلة القلب، أو اضطرابات نظم القلب، ويقول الدكتور علاء الغمراوي، أخصائي القلب والأوعية الدموية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن التمارين المكثفة دون إشراف طبي أو تقييم مسبق لحالة القلب قد تكون قاتلة في بعض الحالات.

علامات يجب التوقف عندها فورًا

ويُجمع الأطباء على أن هناك علامات تحذيرية يجب التوقف عندها فورًا، وعدم تجاهلها مهما كانت درجة الحماس أو النشاط، ومن أبرز هذه العلامات:

ألم مفاجئ في الصدر

ضيق في التنفس

دوخة أو شعور بفقدان التوازن

خفقان غير طبيعي في القلب

ألم في الرقبة، الكتف، الذراع أو الفك

ويؤكد الغمراوي أن تجاهل هذه الأعراض واستكمال التمارين رغم ظهورها قد يؤدي إلى نتائج كارثية، ففي بعض الحالات، تبدأ الأزمة القلبية بشكل تدريجي، ويُعتقد خطأً أنها مجرد تعب عضلي أو إرهاق طبيعي نتيجة التمرين.

طبيب قلب: توقف عن التمرين فورًا فيه هذه الحالة

وأوضح أنه في حال وقوع الإصابة القلبية أثناء التمرين، فإن سرعة الاستجابة تُعد العامل الأهم لإنقاذ حياة المصاب، ويجب على المحيطين به القيام بالخطوات التالية على الفور:

التوقف عن التمرين فورًا

الاتصال بالإسعاف دون تأخير

إجراء الإسعافات الأولية اللازمة إن أمكن، كإجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)

نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية الطارئة.

نصائح عند ممارسة الرياضة لتجنب الموت

وأشار الدكتور علاء الغمراوي أنه في حال إذ نجا المصاب من الأزمة، تبدأ بعدها رحلة علاج دقيقة تشمل:

فحوصات شاملة للقلب، رسم قلب، إيكو، قسطرة في بعض الحالات

تناول الأدوية الموصوفة بدقة، مضادات التجلط، موسعات الشرايين، منظمات النبض

تعديل نمط الحياة، نظام غذائي صحي، الابتعاد عن التدخين، ضبط مستويات الضغط والسكر

العودة التدريجية لممارسة الرياضة تحت إشراف طبي صارم

وينصح الغمراوي الأفراد الذين تجاوزوا سن الأربعين أو لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب بإجراء فحص دوري شامل للقلب قبل ممارسة أي نشاط بدني عنيف، مهما بدوا بصحة جيدة.