السعودية | وزير الصحة التونسي يلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الصحة التونسي الدكتور مصطفى الفرجاني في مقر الوزارة في العاصمة تونس، معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.

وأشاد الدكتور مصطفى الفرجاني بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، منوهًا بوقوف المركز الدائم إلى جانب المحتاجين ونجدة المتضررين، والتخفيف من معاناتهم في شتى أنحاء العالم.

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