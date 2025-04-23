السعودية | الرئيس التونسي يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية في العاصمة تونس أمس، معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ومعالي وزير الصحة التونسي الدكتور مصطفى الفرجاني.

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، وسبل تعزيزها.

وأكد الرئيس التونسي متانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين، منوهًا بالكفاءات الطبية المتميزة في البلدين، التي تضاهي الدول المتطورة، مشيدًا بالبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.

بدوره استعرض الدكتور الربيعة، مجمل المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للمحتاجين والمتضررين حول العالم.

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