شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التسجيل في برنامج الدعم السكني عبر منصة سكني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يوفر برنامج سكني إمكانية التسجيل الإلكتروني المباشر من خلال المنصة الرسمية، دون الحاجة لزيارة أي من المكاتب الحكومية.
ويمكن للراغبين في الاستفادة من الدعم إتمام التسجيل عبر اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لمنصة سكني.
- اختيار "تسجيل جديد" أو "تسجيل الدخول" للمستخدمين الحاليين.
- إدخال البيانات الأساسية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، ورقم الجوال).
- كتابة رمز التحقق المرسل إلى الهاتف.
- الموافقة على الشروط والتعليمات، ثم استكمال البيانات المطلوبة.
- رفع المستندات المطلوبة (إثبات الدخل، والحالة الاجتماعية).
- الضغط على "تسجيل" لإرسال الطلب.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
- عدم امتلاك مسكن مناسب حاليًا.
- عدم الاستفادة من برامج الإسكان الحكومية سابقًا.
- إثبات حاجة الأسرة إلى الدعم.
- الإقامة الدائمة داخل المملكة.
- توافق دخل الأسرة مع ضوابط ومعايير البرنامج.
ويمكن للراغبين في الاستفادة من الدعم إتمام التسجيل عبر اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لمنصة سكني.
- اختيار "تسجيل جديد" أو "تسجيل الدخول" للمستخدمين الحاليين.
- إدخال البيانات الأساسية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، ورقم الجوال).
- كتابة رمز التحقق المرسل إلى الهاتف.
- الموافقة على الشروط والتعليمات، ثم استكمال البيانات المطلوبة.
- رفع المستندات المطلوبة (إثبات الدخل، والحالة الاجتماعية).
- الضغط على "تسجيل" لإرسال الطلب.
شروط استحقاق دعم سكني 2025وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مجموعة من الشروط لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، أبرزها:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
- عدم امتلاك مسكن مناسب حاليًا.
- عدم الاستفادة من برامج الإسكان الحكومية سابقًا.
- إثبات حاجة الأسرة إلى الدعم.
- الإقامة الدائمة داخل المملكة.
- توافق دخل الأسرة مع ضوابط ومعايير البرنامج.