شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التسجيل في برنامج الدعم السكني عبر منصة سكني والان نبدء بالتفاصيل

شروط استحقاق دعم سكني 2025

الدمام - شريف احمد - يوفر برنامج سكني إمكانية التسجيل الإلكتروني المباشر من خلال المنصة الرسمية، دون الحاجة لزيارة أي من المكاتب الحكومية.ويمكن للراغبين في الاستفادة من الدعم إتمام التسجيل عبر اتباع الخطوات التالية:- زيارة الموقع الرسمي لمنصة سكني.- اختيار "تسجيل جديد" أو "تسجيل الدخول" للمستخدمين الحاليين.- إدخال البيانات الأساسية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، ورقم الجوال).- كتابة رمز التحقق المرسل إلى الهاتف.- الموافقة على الشروط والتعليمات، ثم استكمال البيانات المطلوبة.- رفع المستندات المطلوبة (إثبات الدخل، والحالة الاجتماعية).- الضغط على "تسجيل" لإرسال الطلب.وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مجموعة من الشروط لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، أبرزها:- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.- عدم امتلاك مسكن مناسب حاليًا.- عدم الاستفادة من برامج الإسكان الحكومية سابقًا.- إثبات حاجة الأسرة إلى الدعم.- الإقامة الدائمة داخل المملكة.- توافق دخل الأسرة مع ضوابط ومعايير البرنامج.