نيكول سابا تنشر فيديو طريف وتعلق عليه بطريقة ساخرة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة نيكول سابا على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو طريف ظهرت فيه وهي ترقص وعلقت مازحة:

"لما تبقى بتصور ٨ ساعات في مشهد هتتقتل فيه وتقلب معاك بتهييس" وكشفت عن لاصق على مستوى البطن وتحته كيس صغير يحتوي مادة لونها داكن وعلى قدمها أيضاً لاصق وتحته كيس أكبر يحتوي مادة لونها داكن.



وعلى ما يبدو أن الأكياس تحتوي على مادة لتبدو مثل الدم بما أنها أشارت الى القتل. والمسلسل التي تشارك به نيكول هو "وتقابل حبيب" من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم ومجموعة كبيرة من الممثلين.



