ما كان يدرسه روان أتكينسون "Mr. Bean" قبل دخوله عالم التمثيل غريبة للغاية

ميرنا وليد - بيروت - تعلقنا في طفولتنا بالكثير من البرامج التلفزيونية و الشصيات الموجودة فيها، و التي تعلق بها أهلنا قبلنا، و كان من بينها شخصية Mr.

Bean التي أبدع في تقديمها النجم العالمي روان أتكينسون وذلك من دون اي كلمة، بل بحركات أمتعت أنظارنا و لاتزال.

إلا أن ما لا نعرفه ه أنه في عام 1972، إلتحق روان أتكينسون، البالغ من العمر سبعة عشر عامًا، بجامعة نيوكاسل لدراسة الهندسة الكهربائية، وقبل أن يصبح الممثل الكوميدي الشهير بشخصيتي "مستر بين" و"بلاك آدر"، كان أتكينسون طالباً ذكياً ومتميزاً في مجال التقنية.

ومهدت دراسته الجامعية الطريق لعقل حاد ومبدع، ليتألق لاحقاً في مجال الكوميديا ​​بدلا من مسارات الكهرباء.

