شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين زائر للمسجد الحرام في ليلة 23 رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجهات المختصة عن إحصائيات لزوار المسجد الحرام ومؤدي العمرة لموسم 1446هـ، في يوم 22 رمضان وليلة 23 رمضان 1446هـ، حيث سجلت الأرقام أعدادًا كبيرة من المعتمرين والزوار القادمين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.



ووفقًا للإحصائيات الرسمية، بلغ إجمالي عدد زوار المسجد الحرام 3,101,140 زائرًا في يوم 22 رمضان وليلة 23 رمضان بلغ ذروتها في صلاة العشاء والتراويح ، حيث حضر في صلاة الفجر 592,103 ، و518,090 في صلاة الظهر ، و710,524 في صلاة المغرب، بالإضافة إلى 732,728 في صلاة العشاء والتراويح.

المستفيدون من العربات



وفي تفاصيل أخرى، أظهرت الإحصائيات أن عدد المستفيدين من خدمة العربات بلغ 40,540 مستفيدًا، وبلغ عدد المعتمرين في هذا اليوم 662,507 معتمرين، مما يعكس التنظيم المميز والجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية لتسهيل أداء المناسك وضمان راحة وسلامة الزوار.

يُذكر أن هذه الإحصائيات تأتي في إطار حرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتعزيز تجربة العمرة لتكون ميسرة ومريحة للجميع.