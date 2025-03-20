شكرا لقرائتكم خبر في مركاز البلد الأمين.. الرئيس التنفيذي لـ "جودة الحياة": نعمل لجعل مكة نموذجًا عالميًا في جودة الحياة والتنمية المستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضاف مركاز البلد الأمين ضمن فعاليات نسخته الثانية، الأستاذ خالد بن عبدالله البكر، الرئيس التنفيذي لـ برنامج جودة الحياة، لاستعراض أهداف البرنامج وأبرز منجزاته والتقدم المحقَّق في تنفيذ مبادراته، إضافةً إلى مناقشة فرص التعاون مع القطاعات المختلفة لتعزيز جودة حياة سكان العاصمة المقدسة وزوارها، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح البكر خلال حديثه في الأمسية، أن برنامج جودة الحياة يعمل تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويستلهم أهدافه من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتحسين جودة حياة الفرد والأسرة وتهيئة بيئة داعمة لاستحداث خيارات إيجابية تعزز الرضا النفسي والصحة العامة .

وأضاف البكر أن المملكة حققت نقلة نوعية في قطاع الأمن، حيث وصلت نسبة الثقة في الخدمات الأمنية إلى 99.7%، وهو ما يعكس شعور السكان والزوار بالأمان والاستقرار. كما أشار إلى أن المملكة شهدت أكثر من 100 مليون زيارة سياحية، ما يؤكد نجاح الجهود في تعزيز السياحة والترفيه، إلى جانب تأهيل أكثر من 100 ألف كادر بشري متخصص في قطاع الترفيه.

ولفت البكر إلى أن برنامج جودة الحياة عزّز الحضور السعودي ثقافيًا على المستوى الدولي، بمشاركة سعودية في 32 فعالية ثقافية دولية، مع تنظيم أكثر من 3,930 يومًا من الفعاليات الثقافية، في مؤشر واضح على تعزيز الحراك الثقافي والترفيهي داخل المملكة وخارجها.

واختتم البكر حديثه بتأكيد العمل على اعتماد سفراء جودة الحياة لنشر ثقافة البرنامج محليًا ودوليًا، والسعي لجعل العاصمة المقدسة نموذجًا عالميًا ملهمًا في جودة السكن وجمال الزيارة ورفاهية الإقامة، عبر شراكات استراتيجية وتعاون مستدام مع جميع الجهات.

تأتي هذه الأمسية في إطار جهود مركاز البلد الأمين، لتعزيز الحوار المجتمعي حول المشاريع والمبادرات التي تسهم في التنمية المستدامة وتطوير جودة الحياة في العاصمة المقدسة.