شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم .. تدشين حملة "قلبك حياتك" لتوعية العمالة الوافدة بأمراض القلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن تجمع القصيم الصحي حملة "قلبك حياتك"، وذلك في ديوان إمارة المنطقة، وينفذها مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب، بالتعاون مع جمعية "قلبك حياتنا" الأهلية، وتستهدف توعية العمالة الوافدة بأمراض القلب والجلطات القلبية.

الوقاية من الجلطات القلبية

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الحملة تأتي ضمن توجيهات سمو أمير منطقة القصيم لتعزيز الوعي الصحي حول الجلطات القلبية والوقاية من مخاطرها، لا سيما بين العمالة الوافدة في مواقع عملهم، وذلك لنشر الثقافة الصحية والتوعية بالطرق الفعالة للحد من العوامل المسببة للجلطات وأمراض القلب، إضافة إلى الكشف المبكر عن مسبباتها، وتصحيح السلوكيات الصحية للحد من عوامل الخطورة المرتبطة بها.

وبيّن التجمع أن الحملة تهدف إلى تقديم تقييم شامل لصحة القلب والأوعية الدموية لأفراد المجتمع، مع التركيز على تحديد الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، وتعزيز مفهوم الصحة العامة في بيئات العمل والمنازل، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية تبني نمط حياة صحي يساهم في الحفاظ على صحة القلب.



خدمات الحملة

وتضمنت الحملة أيضًا تقديم استشارات طبية متخصصة، وإجراء فحوصات مجانية شملت قياس ضغط الدم، ومؤشرات الوزن والطول، وحساب كتلة الجسم، إلى جانب قياس مستويات السكر في الدم، وذلك بهدف تحديد مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتقديم التوجيهات الطبية اللازمة.

وشهدت الحملة مشاركة متخصصي الرعاية الصحية في مجال الصيدلة، حيث تم تقديم شرح تفصيلي عن الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض القلب، وطرق تناولها الآمنة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بوصفات الأطباء المختصين.