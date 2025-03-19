شكرا لمتابعة خبر عن ‎الرياض تسجل أقل عدد من موجات الغبار في عام 2024 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تسجيل العاصمة أقل أيام رصد لحالات الغبار في عام 2024، بمعدل 13 يوم في العام الماضي.

ويأتي ذلك مقارنة بالخمسة أعوام الماضية، وبنسبة انخفاض تقارب 24% عن عام 2023.

‎وكشف المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية عن انخفاض العواصف الغبارية والرملية على المملكة بنسبة 80% في العام الماضي.

وأرجع المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، جمعان القحطاني، في تصريح منشور عام 2024، سبب الانخفاض إلى الجهود التي تبذلها المملكة في الاهتمام بقضايا البيئة عبر برامج رؤية المملكة 2030، والتي تسهم في تقليل العواصف الغبارية والرملية والحد من تأثيراتها، تعزيزًا للاستدامة البيئية وتحقيق مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة.

‎ووفقًا لتقرير اطلعت عليه العربية نت، تقترب تقديرات الخسائر المصاحبة للعواصف الغبارية على دول الخليج إلى حاجز 4 مليارات دولار بحلول عام 2030.

‎والجدير بالذكر أن تلك العواصف تؤدي إلى مشكلات صحية عديدة، فضلاً عن تعطل وسائل النقل، وأضرار في البنية التحتية، وقد تؤثر على قطاع الزراعة، وتؤدي إلى خسائر في الثروة الحيوانية، إلى جانب تأثر قطاع السياحة.

‎ويأتي ذلك بالإضافة إلى التكاليف الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك تكاليف الرعاية الصحية، وتكاليف الإصلاح والصيانة وتراجع النشاط الاقتصادي.