شكرا لقرائتكم خبر عن عزل حراري وتعقيم دوري.. اشتراطات جديدة لتنظيم وسائل نقل الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

اشتراطات وسائل النقل

مراقبة درجات الحرارة

ضوابط نقل المنتجات الغذائية

نقل المواد الغذائية السائبة

الامتثال للمعايير الصحية

منع التلوث الخلطي

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء اللائحة الفنية للاشتراطات الخاصة بوسائل نقل المنتجات الغذائية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف توضيح الاشتراطات الواجب اتباعها لوسائل نقل المنتجات الغذائية داخل المدن وخارجها مثل وسائل النقل الخفيف، النقل الثقيل، الكاش فان «CASH VAN» وغيرها.وتُعرّف اللائحة وسيلة النقل بأنها حاويات وصهاريج مصممة بحوائط عازلة تستخدم لنقل الأغذية المبردة أو المجمدة أو غير المبردة وغير المجمدة، بينما تشمل المنشآت جميع الكيانات النظامية التي تتولى أو تقوم بأعمال نقل الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية.كما تتطرق اللائحة إلى ضرورة تزويد وسائل النقل بمقياس لدرجة الحرارة والرطوبة، مع توفير خارطة حرارية لدراسة توزيع درجات الحرارة داخل وسائل النقل، بما يضمن الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.واشترطت اللائحة الجديدة أن تكون جميع وسائل النقل المستخدمة في نقل المنتجات الغذائية مرخصة من الجهات المختصة، ومجهزة لنقل المنتجات الغذائية فقط، مع وضع عبارات واضحة عليها مثل ”هذه المركبة مخصصة لنقل الأغذية فقط“، بالإضافة إلى ضرورة وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية على المركبة.وأكدت الهيئة أن تكون وسائل النقل مغطاة بالكامل ومزودة بمواد عزل حراري، وأن تكون أسطحها الداخلية مقاومة للتآكل والصدأ، وسهلة التنظيف والتطهير.ويحظر استخدام المركبات التي سبق لها نقل مواد قد تؤثر على سلامة الغذاء، مثل الحيوانات والطيور الحية، وفضلاتها، والأعلاف، والمواد الكيميائية.وتلزم اللائحة الجهات المسؤولة بإجراء عمليات تنظيف وتعقيم دورية لوسائل النقل، مع التأكد من عدم وجود أي ملوثات أو روائح قد تؤثر على المنتجات الغذائية.كما يجب أن تكون الأرضيات والأبواب والجدران والأسقف بحالة جيدة ونظيفة من الداخل والخارج، مع تهيئة المركبات بدرجات حرارة مناسبة لطبيعة المنتج الغذائي قبل وأثناء عملية النقل والتوزيع.وتؤكد اللائحة على ضرورة تزويد وسائل النقل بمقياس حرارة ورطوبة يسمح بقراءة دقيقة لدرجة حرارة حيز الشحن، بحيث يكون المؤشر في مكان يسهل قراءته من الخارج، وأن يتم تثبيت مستشعرات الحرارة وفقًا لخارطة حرارية فعالة.كما يتعين أن يتم تسجيل درجات الحرارة بشكل مستمر، مع الاحتفاظ بالبيانات لفترة تتجاوز العمر الافتراضي للمنتج، وذلك لضمان تتبع سلامة الغذاء طوال رحلة النقل.وتشترط اللائحة أن يحتفظ المنتج الغذائي بدرجة الحرارة المناسبة له خلال جميع مراحل النقل، مع ترتيب العبوات بطريقة تضمن عدم تأثيرها على توزيع الهواء داخل وسيلة النقل.وضعت الهيئة معايير دقيقة لنقل وتوزيع المنتجات الغذائية وفقًا لنوعها، حيث حددت درجة حرارة لا تزيد عن 4 درجات مئوية لنقل المنتجات المبردة، ودرجة حرارة لا تتجاوز -18 درجة مئوية للمنتجات المجمدة، بينما يمكن نقل المنتجات غير المبردة وغير المجمدة بدرجة حرارة لا تزيد عن 25 درجة مئوية، مع إمكانية تحديد درجة حرارة أخرى بناءً على دراسات تقييم المخاطر والمبررات العلمية.أما فيما يتعلق بنقل المواد الغذائية السائبة، مثل السوائل أو الحبيبات أو المساحيق، فتشترط اللائحة أن تكون الأوعية والصهاريج المستخدمة مخصصة فقط لنقل المواد الغذائية، مع وضع علامات واضحة عليها تُظهر استخدامها لهذا الغرض فقط.تُلزم اللائحة الجهات المسؤولة بضمان أن تتم عمليات التحميل والتفريغ في بيئة مناسبة تضمن عدم تأثر المنتجات الغذائية بارتفاع درجات الحرارة، ويفضل أن تكون هذه العمليات آلية قدر الإمكان، مع تجنب تعرض المنتجات لأشعة الشمس المباشرة.كما يجب أن تكون جميع المنشآت التي تستلم المنتجات الغذائية، مثل المستودعات والمتاجر والمزارع والمطاعم، مرخصة، وأن يتم النقل عبر وسائل نقل مرخصة ومعتمدة.تشدد اللائحة على أهمية حصول العاملين في نقل وتوزيع المنتجات الغذائية على دورات تدريبية تثقيفية حول سلامة الأغذية، لضمان الالتزام بالإجراءات الصحيحة خلال عمليات النقل والتخزين.كما تمنع استخدام وسائل النقل كمخازن مؤقتة للمنتجات الغذائية، حيث يجب أن تقتصر وظيفتها على النقل فقط.وفيما يتعلق بنقل المنتجات الغذائية السائبة، يجب أن تكون وسائل النقل مغطاة بالكامل، وأن تحتوي على آليات لغلق فتحات التفريغ بطريقة تضمن الحفاظ على نظافة المنتج ومنع أي تلوث خارجي.وتشدد اللائحة على ضرورة اتباع جميع الإجراءات اللازمة لمنع التلوث الخلطي، مثل عدم استخدام نفس المركبة لنقل اللحوم والخضروات والفواكه في آنٍ واحد.تُلزم اللائحة الجهات المسؤولة عن نقل المنتجات الغذائية بإجراء عمليات فحص دقيقة قبل استلام أي شحنة، بما في ذلك الفحص البصري والتأكد من درجة حرارة المنتج، وسلامة العبوات، وخلوها من أي عيوب خارجية مثل الانبعاجات أو الانتفاخات، كما يتعين الاحتفاظ بسجلات الفحص لضمان تتبع حالة المنتجات خلال مراحل النقل المختلفة.