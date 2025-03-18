شكرا لمتابعة خبر عن رابطة العالم الإسلامي تُدين استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدانت رابطةُ العالم الإسلامي استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، الذي أسفر عن خسائرَ جسيمةٍ في صفوف المدنيّين الأبرياء.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، هذا القصف الوحشي الذي يمثِّل انتهاكًا صارخًا لكلِّ القوانين والأعراف الدوليّة والإنسانيّة.

وشدّد على الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لنداء وقفِ هذه المجازر التي تواصل آلة حرب الحكومة الإسرائيلية ارتكابها ضد المدنيين والمنشآت المدنية.