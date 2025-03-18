5 أحياء تستقطب زوار جدة والإيجار اليومي نار

يزداد الطلب خلال شهر رمضان على الشقق المفروشة بمدينة جدة، خاصة في الأحياء التي تتميز بقربها من الخدمات والمرافق الحيوية، إذ تشهد 5 أحياء إقبالا كبيرًا على الإيجار اليومي، مما أدى إلى ارتفاع سعر الإيجار من 150 ريالا باليوم إلى 300 ريال ببعض الأحياء، بينما بلغ سعر الإيجار 750 ريالا لليلة بأحياء أخرى، بعد أن كان سابقًا 350 و400 ريال، وسجلت أحياء الشاطئ، والروضة، والصفا، والزهراء، والنسيم الأكثر طلبًا للشقق المفروشة بالإيجار اليومي.

القرب من الكورنيش

أوضح مشرف بشقق مفروشة، فاضل أمين، أن حي الشاطئ يُعتبر من الأحياء الراقية في شمال جدة، ويتميز بقربه من الكورنيش والواجهة البحرية، مما يجعله وجهة مفضلة للباحثين عن إقامة مريحة خلال الشهر الفضيل، وارتفعت الإيجارات للشقق المفروشة حتى بلغت 700 ريال لليوم، وسابقًا كانت 350 ريالا، وأكد أن سبب ارتفاعها يعود للأقبال الكبير الذي تشهده مدينة جدة للزوار، حيث زاد الطلب على شقق الإيجار اليومية، مما جعل أصحاب الشقق يرفعون أسعار الإيجار، وخاصة الأحياء الواقعة بالقرب من الأسواق والمراكز التجارية والمواقع الحيوية.

مختلف الاحتياجات

من جهته أوضح صاحب شقق إيجار، عادل القحطاني، أن حي الروضة يعتبر من أكثر الأحياء طلبًا للزوار لمدينة جدة منذ بداية شهر رمضان، إذ ارتفعت نسبة الإقبال على الشقق 80%؜، ويعتبر الحي من الأحياء الراقية ويتمتع بوجود المرافق الحيوية والمتاجر والأسواق والمطاعم.

وتوفر جدة السكن بالعديد من الأحياء التي تناسب مختلف الميزانيات والاحتياجات، مثل أحياء راقية كالشاطئ والتحلية، وكذلك أحياء اقتصادية تناسب العائلات والمسافرين بميزانيات محدودة مع وجود الفعاليات والمهرجانات الرمضانية في هذه الأحياء أيضًا تتوافر خدمات متكاملة مثل المطاعم والمقاهي والأسواق القريبة، مما يجعلها وجهة مريحة للإقامة القصيرة.

زيادة الإقبال

من جهته أكد مشرف على شقق للإيجار بحي النسيم، فهد ياسر، أن نسبة الإقبال على إيجار الشقق المفروشة بالحي وصل إلى 90%، خاصة مع شهر رمضان، وخاصة أن حي النسيم يتميز بخدمات عدة، وبلغت قيمة الإيجار اليومي 750 ريالا لليوم، وكان في السابق 400 ريال، وأوضح أن الزوار يفضلون الأحياء القريبة من الخدمات، وما يميز الحي كثرة المراكز التجارية والمطاعم والأماكن الترفيهية، داعيًا المستأجرين إلى ضرورة التحقق من جودة الخدمات المقدمة، ومراجعة الشروط المتعلقة بالإيجار اليومي، ولابد من التأكد من توافقها مع احتياجات العوائل للحصول على أفضل العروض وضمان تجربة إقامة مريحة خلال الشهر الفضيل.

استغلال الموسم

«دوت الخليج» التقت بعدد من الزوار الذين أوضحوا أن الشقق المفروشة خلال شهر رمضان توفر العديد من المزايا، منها الراحة والجاهزية بالكامل، من حيث الأثاث والأجهزة المنزلية، مما يختصر الوقت والجهد في التجهيزات، وأعربوا عن استيائهم من استغلال أصحاب الشقق المفروشة الذين رفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه؛ لتتراوح بين 700 و800 تقريبًا، مشيرين إلى أن أكثر الشقق المطلوبة القريبة من المساجد والخدمات، وغالبًا ما تكون الشقق المفروشة في مواقع إستراتيجية قريبة من المساجد والمطاعم والأسواق، ويجب أن تتمتع الشقق بالهدوء والسكينة حتى توفر بيئة مناسبة للعبادة والروحانيات خلال الشهر الفضيل.

عوامل تميز الأحياء

- القرب من الكورنيش.

- الإطلالة على الواجهة البحرية.

- توافر المرافق والخدمات الحيوية.

- وجود المتاجر والأسواق والمطاعم.

- القرب من المساجد ووسائل المواصلات.

- الفعاليات والمهرجانات الرمضانية.