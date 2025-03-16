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موائد الإفطار بالمدينة.. تكافل مجتمعي وخدمة للصائمين وضيوف الرحمن

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واس- المدينة المنورة 0 تبليغ

  • موائد الإفطار بالمدينة.. تكافل مجتمعي وخدمة للصائمين وضيوف الرحمن 1/2
  • موائد الإفطار بالمدينة.. تكافل مجتمعي وخدمة للصائمين وضيوف الرحمن 2/2

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الدمام - شريف احمد - تعدّ مشاهد إفطار الصائمين في مسجد "سيد الشهداء" بالمدينة المنورة من التقاليد الرمضانية المميزة، إذ يجتمع الآلاف من مختلف الجنسيات حول موائد إفطار تُرتب لاستقبال الصائمين من الزوار والمقيمين خلال شهر رمضان المبارك.

وتشهد المنطقة المحيطة بمسجد سيد الشهداء خلال شهر رمضان المبارك، جهودًا كبيرة لتفطير الصائمين، ويتم تنظيف وتهيئة الساحات وتجهيزها لاستقبال الصائمين، وتهيئة سفر الإفطار التي تقدم فيها التمور، والماء، والوجبات الخفيفة قبل أذان المغرب.

أجواء روحانية

ويشكّل مشهد إفطار الصائمين في مسجد وساحة سيد الشهداء جزءًا من المشاريع الخيرية التي تقدمها الجهات ذات العلاقة التي تعنى بتقديم ملايين الوجبات خلال الشهر الفضيل في عدة مواقع بالمدينة المنورة، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة للعناية بقاصدي الحرمين الشريفين، والمساجد التاريخية التي يقصدها الزوار والصائمون طوال الشهر الفضيل.
ويحف المشهد أجواء من الروحانية والتكافل بين أهل المدينة المنورة، والجهات المنظمة، تتجلى خلاله معاني المحبة والكرم والبذل، لخدمة أفراد المجتمع وضيوف الرحمن على حد سواء.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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