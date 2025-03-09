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شكرا لقرائتكم خبر عن "الفوانيس الرمضانية".. فعالية ثقافية وترفيهية تجسد روح الشهر الكريم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أضفت فعالية "الفوانيس الرمضانية" التي نُظمت بمحافظة رفحاء لمسة جمالية.
واجتذبت الفعالية الأطفال والعائلات، لترسم بمزيجها الفريد من الألوان والنقوش لوحةً فنيةً تنبض بالحياة.
وتلك الأجواء خلقت مشهدًا ثقافيًا وترفيهيًا يجسد روح الشهر الكريم، كما دمجت بين الإبداع الفني والتفاعل المجتمعي.
وهو ما عزز مكانتها بصفتها وجهة تجمع بين الأصالة والحداثة.
واجتذبت الفعالية الأطفال والعائلات، لترسم بمزيجها الفريد من الألوان والنقوش لوحةً فنيةً تنبض بالحياة.
تصاميم الفوانيس المبتكرةوتميّزت الفعالية بعرضٍ للأزياء التراثية والمجوهرات المزخرفة، إلى جانب تصاميم الفوانيس المبتكرة التي تنوعت أشكالها وألوانها.
وتلك الأجواء خلقت مشهدًا ثقافيًا وترفيهيًا يجسد روح الشهر الكريم، كما دمجت بين الإبداع الفني والتفاعل المجتمعي.
فعاليات رمضان في السعوديةوتضمنت أنشطة ترفيهية وجلسات ثقافية، فضلًا عن فرص تسويقية لعرض المنتجات المحلية.
وهو ما عزز مكانتها بصفتها وجهة تجمع بين الأصالة والحداثة.