شكرا لقرائتكم خبر عن "الفوانيس الرمضانية".. فعالية ثقافية وترفيهية تجسد روح الشهر الكريم والان نبدء بالتفاصيل

تصاميم الفوانيس المبتكرة

فعاليات رمضان في السعودية

الدمام - شريف احمد - أضفت فعالية "الفوانيس الرمضانية" التي نُظمت بمحافظة رفحاء لمسة جمالية.واجتذبت الفعالية الأطفال والعائلات، لترسم بمزيجها الفريد من الألوان والنقوش لوحةً فنيةً تنبض بالحياة.وتميّزت الفعالية بعرضٍ للأزياء التراثية والمجوهرات المزخرفة، إلى جانب تصاميم الفوانيس المبتكرة التي تنوعت أشكالها وألوانها.وتلك الأجواء خلقت مشهدًا ثقافيًا وترفيهيًا يجسد روح الشهر الكريم، كما دمجت بين الإبداع الفني والتفاعل المجتمعي.وتضمنت أنشطة ترفيهية وجلسات ثقافية، فضلًا عن فرص تسويقية لعرض المنتجات المحلية.وهو ما عزز مكانتها بصفتها وجهة تجمع بين الأصالة والحداثة.