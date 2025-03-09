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"الفوانيس الرمضانية".. فعالية ثقافية وترفيهية تجسد روح الشهر الكريم

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واس - رفحاء  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أضفت فعالية "الفوانيس الرمضانية" التي نُظمت بمحافظة رفحاء لمسة جمالية.
واجتذبت الفعالية الأطفال والعائلات، لترسم بمزيجها الفريد من الألوان والنقوش لوحةً فنيةً تنبض بالحياة.

تصاميم الفوانيس المبتكرة

وتميّزت الفعالية بعرضٍ للأزياء التراثية والمجوهرات المزخرفة، إلى جانب تصاميم الفوانيس المبتكرة التي تنوعت أشكالها وألوانها.
فعاليات رمضان في السعودية - واس

وتلك الأجواء خلقت مشهدًا ثقافيًا وترفيهيًا يجسد روح الشهر الكريم، كما دمجت بين الإبداع الفني والتفاعل المجتمعي.
فعاليات رمضان في السعودية - واس

فعاليات رمضان في

وتضمنت أنشطة ترفيهية وجلسات ثقافية، فضلًا عن فرص تسويقية لعرض المنتجات المحلية.
وهو ما عزز مكانتها بصفتها وجهة تجمع بين الأصالة والحداثة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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