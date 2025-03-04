شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار متباينة الشدة على محافظة رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة رفحاء، وعددٍ من المراكز التابعة لها.

وما زالت الأمطار مستمرة والسماء ملبدة بالغيوم. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. طقس السعودية كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.