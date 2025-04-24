الخليج اليوم .. 28 غارة على الحوثيين.. والجيش الأميركي ينشر فيديوهات جديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

فيما شنت المقاتلات الأميركية خلال الساعات الماضية، 28 غارة على معسكرات ومخازن للحوثيين في 5 محافظات يمنية، كشف الجيش الأميركي صورا جديدة لتلك الغارات.

ففي تغريدة على "إكس"، اليوم الخميس، نشرت القيادة المركزية الوسطى فيديوهات جديدة لتجهيز الصواريخ وإقلاع الطائرات من على متن حاملتي الطائرات كارل فينسون (CVN 70)، وهاري إس ترومان (CVN 75).

وكانت الغارات الأميركية طالت، فجر اليوم الخميس، محافظات صنعاء وصعدة والجوف ومأرب والحديدة في اليمن.

ففي صنعاء، استهدف الطيران الأميركي بـ6 غارات مخازن أسلحة وتحصينات للحوثيين في معسكر براش شرق العاصمة.

قنابل ارتجاجية

كما استهدفت 3 غارات مخازن أسلحة في جبل نقم شرقي صنعاء، في حين سمعت انفجارات عنيفة وغير مسبوقة يعتقد أنها ناجمة عن قنابل ارتجاجية. وطالت غارة أخرى في صنعاء منزل قيادي حوثي في حي الجراف الشرقي شمالي العاصمة.

أما في محافظة الجوف، فشنت المقاتلات الأميركية غارة استهدفت منصات إطلاق صواريخ باليستية في منطقة المحزمات بمديرية الخلق غرب المحافظة.

وبحسب مصادر العربية/الحدث، عمدت جماعة الحوثي قبل ساعات من الغارات إلى إطلاق صواريخ باليستية من تحصيناتها الجبلية في المحزمات والساقية غرب مدينة الحزم.

كذلك، استهدفت 6 غارات مخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ وتعزيزات عسكرية للحوثيين في التحيتا جنوب محافظة الحديدة. وأشارت مصادر العربية/الحدث إلى أن الطيران قصف مواقع الحوثيين في الفازة والجبلية والغويرق.

وفي محافظة مأرب، شن الطيران الأميركي غارتين، واحدة استهدفت عتادا عسكريا للحوثيين في هيلان باتجاه جبهة المشجح غرب مأرب، فيما طالت الغارة الثانية مخزن أسلحة ومقذوفات حوثية في جبل البلق الشرقي جنوب مأرب.

إلى ذلك، استهدف الطيران الأميركي بـ 6 غارات قواعد عسكرية سرية للحوثيين ومخابئ في مديرية آل سالم شرق محافظة صعدة. كما طالت 3 غارات معسكرات للتدريب في شمال مدينة صعدة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بإسرائيل.

فيما أطلقت الولايات المتحدة منذ 15 آذار/مارس الماضي (2025) عملية عسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن لوقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.