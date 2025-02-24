شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الألعاب النارية تضيء سماء جدة احتفالًا بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الألعاب النارية في جدة

عروض الألعاب النارية في يوم التأسيس

احتفالات ليالي التأسيس

الدمام - شريف احمد - شهدت سماء مدينة جدة ليلة استثنائية، حيث تزينت بعروض الألعاب النارية المبهرة احتفالًا بيوم التأسيس.وتجمعت العائلات والأفراد في مختلف أنحاء المدينة لمشاهدة العروض الضوئية التي أضاءت السماء بألوان زاهية، في أجواء احتفالية تجسد روح الفخر والاعتزاز بتاريخ المملكة العريق.وشهدت الفعالية حضورًا واسعًا من المواطنين والمقيمين، الذين استمتعوا بعروض استثنائية.وترافقت تلك العروض مع الأناشيد الوطنية والموسيقى التراثية، ما أضفى طابعًا مميزًا على الاحتفالات.وتأتي هذه العروض ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في مختلف مدن المملكة، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية.يُذكر أن يوم التأسيس يمثل ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727، ويُحتفل به كل عام لإبراز الإرث التاريخي والثقافي للمملكة.وضمن فعاليات ليالي التأسيس المجانية لحي حراء الثقافي، تتواصل فعالية صُناع المجد حتى الخميس القادم.وتأتي وسط زخم وإقبال واسع من الزائرين، حيث لاقت اهتمام مختلف شرائح المجتمع، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء بـ"يوم التأسيس".



وتوشح زائرو حي حراء الثقافي زي التأسيس، ممتطين ظهور الخيل مع استحضار قصص من الماضي في تجارب غنية يتم الاحتفاء من خلالها بالموروث الثقافي.

ليالي التأسيس

وأقيمت العديد من الأنشطة ضمن فعاليات ليالي التأسيس للحي في قوالب ممتعة.وتعبر عن أصالة ما تحتويه المملكة من زخم هائل لتعكس الجوانب الثقافية والتاريخية لمراحل الدولة السعودية.وتضمنت الفعاليات في ظل ما يشهده الحي العديد من الأنشطة، إلى جانب توفير العديد من الخدمات الثقافية والترفيهية ومناطق للأطفال.