شكرا لمتابعة خبر عن محام: إذا جاك مديرك بالعمل وقالك يافوفو قولي له أنا هنا ماني زوجتك .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجّه المستشار القانوني وسام نصائح للسيدات والفتيات للحفاظ على حدود العلاقة بين الزملاءفي بيئة العمل .

‏وقال وسام :”إذا جاك مديرك بالعمل وقالك يافوفو سوي لي تصميم وقلتي أبشر في اليوم الثاني بتشوفي كوب قهوة على الطاولة واليوم الثالث رسالة على الخاص لازم تقولي له أنا هنا ماني زوجتك وماني هنا علشان تجبر خاطري”.

وشدد على ضرورة حفاظ السيدات والفتيات على الحدود بشكل واضح في بيئة العمل حفاظاً على ماء وجوهم وحفاظاً على كرامتهن.