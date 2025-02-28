ميراي ماتيو تحيي حفلين غنائيين في تركيا

ميرنا وليد - بيروت - زارت المغنية الفرنسية الشهيرة ميراي ماتيو تركيا وعبّرت عن سرورها بوجودها على المسرح وبالتحديد إسطنبول وانقرة حيث ستحيي حفلتين غنائيتين.

وشكرت الجمهور التركي الذي قدم لها الدعم والحب. وأعلنت ماتيو أن الحفلتين التي تحييهما هما ضمن جولة غنائية أطلقت عليها إسم: "60 سنة حب".

بعد إحتفالها بمرور 40 سنة على مسيرتها المهنية تلقت ميراي ماتيو إسطوانة من الياقوت مكافأة لها على مبيعات ألبوماتها منذ بدايتها وبلغت 122 مليون البوم بيعت في العالم. بعدها أصبحت إطلالاتها نادرة بالرغم من حيازتها على لقب رمز الأغنية الفرنسية في الخارج وقد غنت عام 2012 للمغنية إديث بياف.