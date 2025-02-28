شكرا لمتابعة خبر عن مفتي عام المملكة يوضح حكم صيام يوم الشك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء حكم الصيام يوم الشك .

وقال المفتي: ” أما صيام يوم الشك، وهو اليوم الثلاثون من شعبان والسماء صافية لا سحاب ولا غبار عليها، فإن الشرع دل على تحريم صيام ذلك اليوم إذا لم يُرَ الهلال مساء اليوم الذي قبله”.

وتابع الشيخ: ” فإذا لم يُرَ الهلال مساء 29 والسماء صافية، فإنه يحرم علينا الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ” صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين” متفق عليه ، كما قال الرسول صلي الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) متفق عليه.

واضاف سماحة المفتي : ” إذاً، فلا يجوز أن نصوم يوم الشك انتظاراً لرمضان، لأن عبادتنا مبنية على أمور ثابتة لا على شكوك ولا أوهام. والذين يعتقدون أن كمال شعبان ثلاثون دائماً مخالفون للسنة ، فالسنة أن نتحرى هلال رمضان مساء تسع وعشرين من شعبان، فإن رأيناه صمنا وإن لم نره أفطرنا ” .