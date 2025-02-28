شكرا لمتابعة خبر عن استعادة 4 ملايين م2 أراضي حكومية في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت اللجنة الفرعية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالطائف، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، من استعادة أراضٍ حكومية على مساحة تتجاوز 4 ملايين م2، اليوم الخميس.

وبحسب اللجنة الفرعية لمراقبة عقارات الدولة تم التعدي علي الأراضي ببناء حضائر واستراحات وخيام في الطائف.

جدير بالذكر أن الجهات الحكومية في مختلف محافظات ومناطق المملكة تواصل جهودها لإزالة التعديات واستعادة الأراضي الحكومية، واستعادت ملايين الأمتار المربعة بعدم مناطق بالمملكة.