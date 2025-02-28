شكرا لمتابعة خبر عن شوارع الرياض تتزين استقبالا لشهر رمضان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تزينت شوارع الرياض استقبالا لشهر رمضان بالإضاءات والزينة التي تتلائم مع الأجواء المبهجة لهذا الشهر الكريم.

وكانت المحكمة العليا قد دعت إلى تحري هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة 28 فبراير الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان.

من جهته، أكد مركز الفلك الدولي أن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر رمضان للعام 1446 الهجري في يوم الجمعة 28 فبراير 2025.

وأشار إلى إمكانية رؤية الهلال من العالم الإسلامي يوم الجمعة، نظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، متوقعا إعلان معظم دول العالم الإسلامي غرة شهر رمضان المبارك يوم السبت 1 مارس.