ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفننانة اللبنانية نجوى كرم، بعيد ميلادها بطريقة لافتة، وذلك خلال حفلها الذي أحيته في أمستردام.

وقدمت نجوى لمتابعيها بهذه المناسبة، عرضا لحفلها يوم 26 شباط/ فبراير، والذي أحيته ضمن جولتها العربية والعالمية لعام 2025.

وظهرت نجوى في الفيديو خلال الحفل وهي تقول عبارة: "عيدي بذكّرني بالسنين يلي مرقت... وهالحفلة بتذكّرني بسنين محبة "فانز نجوى كرم" اللي بحبهم".

ووثقت نجوى الأجواء الساحرة بحفلها، والذي قدمت فيه باقة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بطريقة حماسية، سواء بالرقص أو الغناء أو التصفيق.



كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تحتفل بعيد ميلادها مع محبيها في حفلها بـ أمستردام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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