منصور بن زايد: الاستثمار في التعليم استثمار في بناء الوطن وتقدمه ونهضته

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في بناء الوطن وتقدمه ونهضته.وقال سموه: نعبر في اليوم الإماراتي للتعليم عن تقديرنا للمنظومة التعليمية.

وقال سموه عبر منصة إكس:"في اليوم الإماراتي للتعليم..نؤكد أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في بناء الوطن وتقدمه ونهضته.. ونعبر في هذه المناسبة عن تقديرنا للمنظومة التعليمية ونشدد على دور الفرد والأسرة والمجتمع في تحقيق تطلعاتنا في مجال التعليم ومخرجاته".