شكرا لمتابعة خبر عن المرور تعلن أوقات دخول الشاحنات بمنطقة الشرقية خلال شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تنظيم أوقات دخول الشاحنات في منطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهودها المستمرة لسلامة مستخدمي الطرق.

وأكدت الإدارة خلال منشور علي حسابها الرسمي بمنصة إكس، أنه يمنع دخول الشاحنات إلي الدمام والظهران والخبر من الأحد إلى الخميس، من الساعة9 صباحًا حتى 11 صباحًا، ومن 3 مساءً حتى 6 مساءً، ومن 9 مساءً حتى 12 مساءً.

وأوضحت الإدارة أنه سيُسمح بدخول جميع الشاحنات في الفترة بين 1 صباحًا حتى 8 صباحًا، وفي عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، سيُمنع دخول جميع الشاحنات باستثناء شاحنات الخدمات، من الساعة 3 مساءً حتى 6 صباحًا، ومن 9 مساءً حتى 12 مساءً.