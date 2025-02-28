اليمن.. حملة عسكرية ضد العناصر الإرهابية في أبين

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أطلقت القوات اليمنية المشتركة في محافظة أبين حملة عسكرية واسعة النطاق بهدف تطهير عدة أودية من تواجد العناصر الإرهابية، حسبما أفادت مصادر عسكرية.

وذكرت المصادر أن العملية العسكرية، تهدف إلى ملاحقة فلول العناصر الإرهابية الذين فروا إلى المناطق الجبلية باتجاه محافظة البيضاء المجاورة.

وانتشرت القوات عبر 4 محاور رئيسة، شملت أودية «عومران والرفض والخطمة ومطر»، وصولاً إلى مناطق «الربيز» المحاذية لمديرية «حطيب» في محافظة شبوة، وفقًا للمصادر.

وأشارت المصادر إلى أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر إرهابية وإصابة آخرين، فيما فر البقية تاركين خلفهم مستودعات أسلحة، كما أفادت بمقتل جندي وإصابة آخر خلال الاشتباكات.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود متواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة أبين، التي شهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً في نشاط العناصر الإرهابية في إطار التخادم بين الحوثيين و«القاعدة».