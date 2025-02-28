شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28-2-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الجمعة، 28 فبراير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 28-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:57 ص

موعد صلاة الظهر 12:08 م

موعد صلاة العصر 25: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:53 م

موعد صلاة العشاء 7:10 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:01 ص

موعد صلاة الظهر 12:13 م

موعد صلاة العصر 3:29 م

موعد صلاة المغرب 5:57 م

موعد صلاة العشاء 7:15 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:53 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 3:20 م

موعد صلاة المغرب 5:49 م

موعد صلاة العشاء 7:06 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:01 صموعد صلاة الظهر 12:13 مموعد صلاة العصر 3:29 مموعد صلاة المغرب 5:57 مموعد صلاة العشاء 7:15 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:53 صموعد صلاة الظهر 12:04 مموعد صلاة العصر 3:20 مموعد صلاة المغرب 5:49 مموعد صلاة العشاء 7:06 ممواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:45 ص

وقت صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 3:14 م

وقت صلاة المغرب 5:43 م

وقت صلاة العشاء 6:58 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:51 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 22: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:52 م

موعد صلاة العشاء 7:04 م

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