شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث لحظى.. تعرف على سعر الدولار داخل البنوك فى ختام الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد تعاملات الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية. وينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، وسعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية وفقا لما يلي: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز