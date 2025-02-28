شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث التعاون في مكافحة المخدرات مع معاون رئيس جهاز الاستخبارات السوري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة، معاون رئيس جهاز الاستخبارات بالجمهورية العربية السورية موفق دوخي، يرافقه مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجمهورية السورية خالد عيد.

‏وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات وتعقب مروجيها.

حضر اللقاء مدير إدارة المباحث الجنائية بالجمهورية العربية السورية مروان العلي، وعددٌ من كبار المسؤولين.

وكان معاون رئيس جهاز الاستخبارات بالجمهورية العربية السورية ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالجمهورية السورية قد زارا في وقت سابق، المديرية العامة للأمن العام، ومقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض.

واطلعا خلال الزيارتين على آلية العمل والمهام الأمنية في المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، واستمعا لشرح موجز عن أحدث التقنيات المستخدمة في المديريتين.