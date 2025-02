شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تجري محاكاة لإطلاق صاروخ كروز استراتيجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت كوريا الشمالية الأربعاء "محاكاة لإطلاق صاروخ كروز استراتيجي" في البحر الأصفر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الجمعة، مشيرة إلى أن هذه المناورات تهدف لإظهار أداء "ردعها النووي".

وذكرت الوكالة أنّ "وحدة فرعية متخصصة من وحدات الصواريخ المشتركة للجيش الشعبي الكوري في المنطقة الغربية نفذت محاكاة لإطلاق صاروخ كروز استراتيجي". للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1889101354729189395?ref_src=twsrc%5Etfw