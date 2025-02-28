شكرا لبحثكم عن خبر إقالة عميد كلية بجامعة عدن بسبب خيانة الأمانة العلمية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر قرار رئيس جامعة عدن بإقالة الدكتور علي أبو بكر الزامكي من منصبه كنائب عميد كلية العلوم الإدارية للشؤون الأكاديمية، وتعيين الدكتورة حكمت صلاح علي علان خلفًا له. وجاء ذلك عقب قرار صادر عن مجلس الجامعة، قضى بإيقاف الزامكي عن الإشراف على الرسائل العلمية وإحالته للتحقيق، على خلفية إشرافه على رسالتي ماجستير متطابقتين لباحثين مختلفين.

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