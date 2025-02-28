شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع نجران وميادينها تتزيّن بالمجسمات والفوانيس الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

استعدادات لاستقبال رمضان

الدمام - شريف احمد - تزيّنت شوارع وميادين منطقة نجران بالأهلة والإضاءات والفوانيس الرمضانية، ابتهاجًا بقدوم شهر رمضان المبارك، حيث شكلت لوحات جمالية تعبر عن روحانية الشهر الفضيل.ويأتي تزيين الشوارع والميادين بزينة رمضان تعبيرًا عن الفرحة والبهجة بقدوم شهر رمضان، وتعزيزًا للقيم الاجتماعية والثقافية لدى أفراد المجتمع.بدورها بدأت الأسر بمنطقة نجران في الترحيب بالشهر الفضيل من خلال الاستعدادات التي يتخللها سعادة إيمانية غامرة بقدومه، والتسوق لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية الرمضانية، كذلك الأواني المنزلية والكهربائية، بالإضافة إلى تجهيز المنازل والحدائق المنزلية بتركيب المجسمات والملصقات الرمضانية وتعليق الفوانيس، إلى جانب تعليم الأبناء بفضل شهر رمضان والاستعداد له، وزرع روحانية الشهر الكريم في نفوسهم.وتعزز العادات الرمضانية لدى أهالي نجران الترابط الاجتماعي بين الأسر خلال شهر رمضان، وذلك من خلال تبادل التهاني بقدوم الشهر الفضيل، وخلق أجواء روحانية مميزة، تعكس ثقافتهم وتقاليدهم.