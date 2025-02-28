شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى خامس جولات الدور الثانى بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالخميس، 27 فبراير 2025 11:40 م
أقيمت علي مدار اليوم الخميس مواجهات قوية علي صعيد خامس جولات الدور الثاني من دوري عمومي سيدات كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 .
شهدت هذه الجولة فوز كلا من الأهلي علي سموحة 38-22 وسبورتنج على الزهور44-17 والشمس علي الطيران 41-21 والزمالك علي الجزيرة 42-34 .
وفاز منذ قليل علي صعيد الرجال فريق كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 26-25 في قمة المرحلة النهائية ضمن منافسات دوري المحترفين للرجال للموسم المحلي 2024-2025 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر، وإنتهي الشوط الأول بنتيجة 14-13 لصالح الأهلي .
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