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فوز الأهلى والزمالك فى خامس جولات الدور الثانى بدورى سيدات اليد

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فوز الأهلى والزمالك فى خامس جولات الدور الثانى بدورى سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 27 فبراير 2025 11:40 م

أقيمت علي مدار اليوم الخميس مواجهات قوية علي صعيد خامس جولات الدور الثاني من دوري عمومي  سيدات كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 .

شهدت هذه الجولة فوز كلا من الأهلي علي سموحة 38-22 وسبورتنج على الزهور44-17 والشمس علي الطيران 41-21 والزمالك علي الجزيرة 42-34 .

وفاز  منذ قليل علي صعيد الرجال فريق كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 26-25 في قمة المرحلة النهائية ضمن منافسات دوري المحترفين للرجال للموسم المحلي 2024-2025 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر، وإنتهي الشوط الأول بنتيجة 14-13 لصالح الأهلي .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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