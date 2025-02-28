شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى خامس جولات الدور الثانى بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت علي مدار اليوم الخميس مواجهات قوية علي صعيد خامس جولات الدور الثاني من دوري عمومي سيدات كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 .

شهدت هذه الجولة فوز كلا من الأهلي علي سموحة 38-22 وسبورتنج على الزهور44-17 والشمس علي الطيران 41-21 والزمالك علي الجزيرة 42-34 .

وفاز منذ قليل علي صعيد الرجال فريق كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 26-25 في قمة المرحلة النهائية ضمن منافسات دوري المحترفين للرجال للموسم المحلي 2024-2025 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر، وإنتهي الشوط الأول بنتيجة 14-13 لصالح الأهلي .