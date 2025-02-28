شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق الحكومة والحوثيين بشأن الموظفين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر للتو، قرار مشترك للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وحكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها، بشأن جميع موظفي الدولة في مختلف قطاعات الخدمة وجميع انحاء اليمن بلا استثناء، يبدأ سريانه اعتبارا من يوم السبت المقبل (1 مارس).

واتفقت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية الشرعية و"الخدمة المدنية والتطوير الاداري" في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، في تحديد مواعيد وساعات الدوام الرسمي في مختلف قطاعات ووحدات الخدمة المدنية العامة للدولة، خلال شهر رمضان.

جاء ذلك في بيانين متزامنين صدرا عن وزارتي الخدمة المدنية في كل من العاصمة المؤقتة عدن والعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، نقلتهما وكالتا "سبأ" في عدن وصنعاء، إتفقا في إعلان ان "ساعات الدوام خلال شهر رمضان 5 ساعات يوميا".

وأعلن بيان لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة المؤقتة عدن، بشأن مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ "إن العمل في وحدات السلطة المركزية والمحلية خلال رمضان، سيبدأ الساعة العاشرة صباحًا وينتهي الساعة الثالثة عصرًا".

مؤكدا على أن "الجهات التي لا يتناسب معها هذا التوقيت نظرًا لطبيعة عملها، يمكنها تحديد مواعيد مختلفة بالتنسيق مع الوزارة، بشرط ألا تقل ساعات العمل عن خمس ساعات يوميًا". ومنبها الموظفين بأن "الوزارة ومكاتبها ستنفذ حملات تفتيش خلال شهر رمضان".

وجاء في بيان حكومة الحوثيين إن "ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان للوزارات والأجهزة الحكومية وما في حكمها خمس ساعات يومياً تبدأ الساعة 10 صباحاً وتنتهي في الساعة 3 عصراً، ولمدة خمسة أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء".

مضيفا: إن ساعات ومواعيد الدوام خلال رمضان "المستشفيات والمستوصفات العامة ومراكز تقديم الخدمات الصحية، وما في حكمها، خمس ساعات يومياً تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، في الأيام من السبت إلى الأربعاء".

وتابع: "ويجوز تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري". واتاح "لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام".

إلى ذلك، يترقب موظفو الدولة في جميع محافظات الجمهورية، اتفاق الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وحكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها، بشأن توحيد سياسات البنك المركزي في صنعاء وعدن وسعر صرف الريال وانتظام مواعيد صرف الرواتب.

يشار إلى أن استئناف تصدير النفط والغاز وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام مواعيد صرفها، يتصدر جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ سبتمبر 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.



