السعودية | تعليم المدينة يختتم برامجه التأهيلية للفرق التطوعية والكشفية المشاركة في الخدمات الرمضانية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تعليم المدينة يختتم برامجه التأهيلية للفرق التطوعية والكشفية المشاركة في الخدمات الرمضانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة أمس سلسلة من البرامج التوعوية والتأهيلية، استهدفت أكثر من 1700 من الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم المشاركين في الفرق التطوعية والكشفية لتقديم الخدمات في شهر رمضان.

وجاءت البرامج المنفذة بهدف رفع مستوى الوعي بالقيم الدينية والوطنية والمجتمعية، وتعزيز دورهم في خدمة الزوار والمعتمرين في المدينة المنورة، كما تضمنت مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية، في التقاليد الكشفية وإدارة الحشود واستراتيجيات السلامة من المخاطر ومكافحة الحرائق، بالإضافة إلى دورة في الإسعافات الأولية لتهيئة المتطوعين للممارسة الميدانية، وتدريبهم على مهارات الإسعافات الأولية .

كما سعت البرامج إلى التعريف بالمكانة التاريخية والدينية للمدينة المنورة وآثارها، بما يسهم في إثراء تجربة الزوار ومرتادي المسجد النبوي الشريف، ومسجد قباء، ومسجد الميقات، ومسجد القبلتين.

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