شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الأمريكية.. هبوط داو جونز وناسداك وستاندرد آند بورز والان نبدء بالتفاصيل

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الخميس.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 62ر193 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 50ر43239 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 49ر94 نقطة، أو 6ر1% ، ليصل إلى 57ر5861 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 84ر530 نقطة، أو 8ر2% ، ليصل إلى 42ر18544 نقطة.