الاقتصاد

تراجع الأسهم الأمريكية.. هبوط داو جونز وناسداك وستاندرد آند بورز

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الخميس.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 62ر193 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 50ر43239 نقطة.
تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية - cnbctv18

بورصة وول ستريت

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 49ر94 نقطة، أو 6ر1% ، ليصل إلى 57ر5861 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 84ر530 نقطة، أو 8ر2% ، ليصل إلى 42ر18544 نقطة.
مؤشرات بورصة وول ستريت - وكالات
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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