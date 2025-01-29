شكرا لقرائتكم خبر عن الرقم الموحد بديوان المظالم يتلقى 81 ألف مكالمة تقريبًا خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف ديوان المظالم عن استقبال الرقم الموحد 81,054 مكالمة خلال العام 2024م، بمعدل يزيد عن 300 مكالمة يوميًا لخدمة المستفيدين من جميع مناطق المملكة.وأوضح مركز إدارة العمليات القضائية أن متوسط مدة الانتظار لخدمة المستفيدين بلغ 11 ثانية فقط، فيما استغرقت المكالمة الواحدة لخدمة المستفيد حوالي دقيقتين و42 ثانية، يتم خلالها الرد على الاستفسار ومساعدة المستفيد في كيفية الاستفادة من الخدمات الرقمية المتوفرة عبر منصات ديوان المظالم.وأشار ديوان المظالم إلى أن 89% من المستفيدين تُقدم لهم الخدمة بنجاح من أول اتصال، كما كشف تقرير مركز إدارة العمليات القضائية للربع الثالث من عام 2024م عن تحقيق نسبة رضا بلغت 93% من المستفيدين عن جودة الأداء المقدم من مقدمي الخدمة.ويأتي نشر هذه الإحصائيات ضمن جهود ديوان المظالم لتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة ودعم التحول الرقمي في جميع خدمات القضاء الإداري.